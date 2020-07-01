Корзина
287 отзывов
Звоните: +7 495 118-35-98 | Пишите: z@offset.moscow

Хотите БЫСТРО посчитать тираж или получить консультацию?

 

Напишите нам ↓↓↓

Написать
Оставить отзыв
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Корзина
+7 (495) 118-35-98
+7 (958) 111-86-38
  • picture 1
  • picture 2
  • picture 3
  • picture 4
  • picture 5
  • picture 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Группы товаров и услуг
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
  • Заказать визитки с доставкой
    Заказать визитки с доставкой
    от 0,69 руб.
  • Элитные, эксклюзивные, VIP, премиум, люкс визитки
    Элитные, эксклюзивные, VIP, премиум, люкс визитки
    от 2 150 руб./100 шт.
  • Бумажные пакеты с логотипом на заказ
    Бумажные пакеты с логотипом на заказ
    от 34,40 руб.
  • Печать листовок
    Печать листовок
    от 590 руб./услуга
  • Печать флаеров
    Печать флаеров
    от 0,35 руб.
  • Печать плакатов
    Печать плакатов
    от 750 руб./100 шт.
  • Изготовление каталогов на заказ
    Изготовление каталогов на заказ
    от 1 490 руб./услуга
  • Печать и изготовление брошюр
    Печать и изготовление брошюр
    от 970 руб./услуга
  • Печать журналов
    Печать журналов
    от 19 руб.
  • Печать книг
    Печать книг
    от 2 500 руб./услуга
  • Изготовление блокнотов с логотипом
    Изготовление блокнотов с логотипом
    от 29 руб.
  • Изготовление папок с логотипом
    Изготовление папок с логотипом
    от 59 руб.
  • Печать и изготовление хенгеров
    Печать и изготовление хенгеров
    от 6 450 руб./тысяча
  • Изготовление конвертов на заказ
    Изготовление конвертов на заказ
    от 9 руб.
  • Полиэтиленовые пакеты с логотипом
    Полиэтиленовые пакеты с логотипом
    от 4 970 руб./услуга
  • Печать перекидных календарей
    Печать перекидных календарей
    от 69 руб.
  • Печать квартальных календарей
    Печать квартальных календарей
    от 67 руб.
  • Печать настенных календарей
    Печать настенных календарей
    от 78 руб.
  • Бумажные флажки с логотипом
    Бумажные флажки с логотипом
    от 2 900 руб./100 шт.
  • Печать самоклеющихся наклеек, стикеров
    Топ продаж Печать самоклеющихся наклеек, стикеров
    от 570 руб./100 шт.
  • Печать учебных пособий
    Печать учебных пособий
    от 69 руб.
  • Печать самокопирующихся бланков
    Печать самокопирующихся бланков
    от 1,80 руб.
  • Календари с часами на заказ
    Календари с часами на заказ
    от 190 руб.
  • Печать подарочных сертификатов
    Печать подарочных сертификатов
    Цену уточняйте
Все товары и услуги

ТИПОГРАФИЯ ОФСЕТ МОСКВА — ОПЕРАТИВНАЯ ТИПОГРАФИЯ

Наверняка, обращаясь в рекламное агентство или типографию, вы сталкивались с некоторыми проблемами. К примеру, вам требовалось долго ждать своего заказа, или препятствием было отсутствие гармоничного сочетания цены и качества. Если вам нужна срочная печать полиграфии, то оперативная типография ОФСЕТ МОСКВА поможет вам в этом. Закажите расчет стоимости печати полиграфии прямо сейчас!

 

Написать WhatsApp типография

 

Оперативная полиграфия

 

Типография в Москве

Такого еще в Москве не было! Компания ОФСЕТ МОСКВА — типография, предоставляющая полный комплекс услуг по производству полиграфии. Типография ОФСЕТ МОСКВА является высококачественным решением для вашего бизнеса! Изготовлением всех видов полиграфической продукции в комфортные сроки, по разумным ценам и с высоким качеством полиграфического изделия.

Основная сфера деятельности типографии ОФСЕТ МОСКВА — это печать полиграфии в Москве, а именно: бумажные пакеты с логотипом на заказ, бумажные, картонные визитки или пластиковые визитки, листовки и плакаты всех форматов, наклейки, пластиковые карты, карманные календари, конверты, хенгеры, папки, брошюры, каталоги, флаера, открытки и пригласительные, лифлеты, настольные календари и настенные календари. Мы не предлагаем вам полный спектр рекламных услуг, мы предлагаем лишь то, что знаем досконально.

Офсетная печать — это, пожалуй, самый качественный способ печати полиграфии, качество готовой полиграфической продукции превосходно как на маленьких тиражах (1000 шт.), так и на миллионных, более того, при больших тиражах стоимость печати одного экземпляра уменьшается в разы. И поэтому качественная печать полиграфии выходит очень дёшево.

 

Нам доверяют

оперативная полиграфия

Каким бы бизнесом вы не занимались, вам не обойтись без рекламы, а именно без рекламной и деловой полиграфической продукции. Сегодня вам нужно напечатать визитки, листовки или флаеры для массового информирования о вашей продукции или для представления вашей компании клиентам и партнерам, а завтра вам нужно изготовить брошюры, каталоги или дисконтные карты для яркой подачи ваших товаров и услуг. Типография ОФСЕТ МОСКВА печатает и изготовит все виды полиграфической продукции любой сложности и оперативно. В нашей типографии мы используем:

  • Офсетную печать
  • Цифровую печать
  • Высокую печать
  • Широкоформатную и интерьерную печать
  • УФ-печать
  • Печать шелкографией (шелкотрафарет)
  • Флексопечать
  • Тампопечать
  • Послепечатные автоматизированные и ручные работы

Это всё то, что помогает нам в создании качественной печатной продукции для вашего бизнеса. 

 

Оперативная полиграфия в Москве

Преимуществами работы с типографией ОФСЕТ МОСКВА является то, что мы изготавливаем высококачественную полиграфическую продукцию в сжатые сроки, не допуская никаких ошибок и брака. Оперативная полиграфия, широкий ассортимент форматов и материалов дает право выбора клиенту, дабы максимально реализовать его идеи в виде полиграфического изделия. Огромный опыт работы наших специалистов гарантирует высокое качество печатной продукции и низкие цены.

Работать с нами всегда удобно и выгодно, у нас клиент всегда прав, а главное то, что в типографии ОФСЕТ МОСКВА не делят заказчиков на больших и маленьких, нам дорог каждый заказчик и поэтому наши специалисты находят индивидуальный подход к каждому клиенту, они бесплатно проконсультируют вас по интересующему вопросу.

 

Срочная печать полиграфии

Наши цены на изготовление оперативной полиграфии порадуют всех и каждого, более выгодного сочетания цены и качества сложно найти в Москве. К и без того низким ценам, мы предлагаем нашим партнерам и постоянным клиентам скидки на офсетную печать полиграфии круглый год, а также периодические акции, с уникальными ценами на определенные товары, звоните прямо сейчас и узнайте об этом первыми.

 

Наши преимущества:

  • Сдаём готовые тиражи, пока другие типографии только рассчитывают ваш запрос
  • Высокое качество печатной продукции
  • Низкие цены на все услуги оперативной типографии
  • Бесплатная профессиональная консультация
  • Бесплатная доставка по Москве
  • Оформление заказа по телефону

 

Отзывы о типографии

 

Типография ОФСЕТ МОСКВА предлагает вам разработку индивидуального дизайна для печатной продукции, учитывая все ваши пожелания и требования. Наши специалисты подготовят ваши макеты к печати, если вы впервые заказываете изготовление полиграфической продукции и не знаете всех нюансов и особенностей. Наши талантливые дизайнеры и верстальщики сделают всё возможное и невозможное, дабы удовлетворить даже самых капризных заказчиков.

Наша цель — установить с каждым заказчиком взаимовыгодные долгосрочные отношения, основанные на доверии. Поэтому мы станем вашим партнером по бизнесу, предоставляя вам качественные полиграфические услуги, чтобы вы всегда оставались довольны нашей работой и рекомендовали типографию ОФСЕТ МОСКВА всем своим друзьям и знакомым.

 

Портфолио типографии

 

Качественная реклама в современном мире решает все! Полиграфическая продукция — это один из самых эффективных методов рекламного воздействия на потребителя. Звоните нам и заказывайте необходимый вид полиграфической продукции, пока это не сделали ваши конкуренты!

Каждый заказчик всегда ищет других и сравнивает цены, итог один — все возвращаются к нам, т.к. у нас действительно качественная и оперативная полиграфия и мы всегда готовы идти вам на встречу. Мы — команда профессионалов, убедитесь в этом сами!

 

Написать WhatsApp типография

 

типография москва

  • vkontakte
  • facebook
  • twitter

ИЩЕТЕ НЕДОРОГУЮ И ОПЕРАТИВНУЮ ТИПОГРАФИЮ В МОСКВЕ?

✔ Мгновенный расчет стоимости изготовления полиграфической продукции

✔ Оперативная полиграфия по ценам ниже средних по Москве

✔ Печать полиграфии точно в срок

✔ Изготовление печатной продукции любой сложности

✔ Собственное производство

✔ Доставка курьером в день готовности

✔ Доставка по всей России

✔ Качество проверено тысячами наших довольных заказчиков и подтверждено отзывами о нашей типографии

 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Тогда звоните по телефону +7 (495) 118-35-98 или пишите ваши вопросы на почту z@offset.moscow и наши специалисты мгновенно свяжутся с вами.

Сайт создан на платформе Tiu.ru
Типография «ОФСЕТ МОСКВА» | Пожаловаться на контент | Политика в отношении обработки персональных данных