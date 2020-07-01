- Заказать визитки с доставкойот 0,69 руб.
- Элитные, эксклюзивные, VIP, премиум, люкс визиткиот 2 150 руб./100 шт.
- Бумажные пакеты с логотипом на заказот 34,40 руб.
- Печать листовокот 590 руб./услуга
- Печать флаеровот 0,35 руб.
- Печать плакатовот 750 руб./100 шт.
- Изготовление каталогов на заказот 1 490 руб./услуга
- Печать и изготовление брошюрот 970 руб./услуга
- Печать журналовот 19 руб.
- Печать книгот 2 500 руб./услуга
- Изготовление блокнотов с логотипомот 29 руб.
- Изготовление папок с логотипомот 59 руб.
- Печать и изготовление хенгеровот 6 450 руб./тысяча
- Изготовление конвертов на заказот 9 руб.
- Полиэтиленовые пакеты с логотипомот 4 970 руб./услуга
- Печать перекидных календарейот 69 руб.
- Печать квартальных календарейот 67 руб.
- Печать настенных календарейот 78 руб.
- Бумажные флажки с логотипомот 2 900 руб./100 шт.
- Топ продаж Печать самоклеющихся наклеек, стикеровот 570 руб./100 шт.
- Печать учебных пособийот 69 руб.
- Печать самокопирующихся бланковот 1,80 руб.
- Календари с часами на заказот 190 руб.
- Печать подарочных сертификатовЦену уточняйте
ТИПОГРАФИЯ ОФСЕТ МОСКВА — ОПЕРАТИВНАЯ ТИПОГРАФИЯ
Наверняка, обращаясь в рекламное агентство или типографию, вы сталкивались с некоторыми проблемами. К примеру, вам требовалось долго ждать своего заказа, или препятствием было отсутствие гармоничного сочетания цены и качества. Если вам нужна срочная печать полиграфии, то оперативная типография ОФСЕТ МОСКВА поможет вам в этом. Закажите расчет стоимости печати полиграфии прямо сейчас!
Типография в Москве
Такого еще в Москве не было! Компания ОФСЕТ МОСКВА — типография, предоставляющая полный комплекс услуг по производству полиграфии. Типография ОФСЕТ МОСКВА является высококачественным решением для вашего бизнеса! Изготовлением всех видов полиграфической продукции в комфортные сроки, по разумным ценам и с высоким качеством полиграфического изделия.
Основная сфера деятельности типографии ОФСЕТ МОСКВА — это печать полиграфии в Москве, а именно: бумажные пакеты с логотипом на заказ, бумажные, картонные визитки или пластиковые визитки, листовки и плакаты всех форматов, наклейки, пластиковые карты, карманные календари, конверты, хенгеры, папки, брошюры, каталоги, флаера, открытки и пригласительные, лифлеты, настольные календари и настенные календари. Мы не предлагаем вам полный спектр рекламных услуг, мы предлагаем лишь то, что знаем досконально.
Офсетная печать — это, пожалуй, самый качественный способ печати полиграфии, качество готовой полиграфической продукции превосходно как на маленьких тиражах (1000 шт.), так и на миллионных, более того, при больших тиражах стоимость печати одного экземпляра уменьшается в разы. И поэтому качественная печать полиграфии выходит очень дёшево.
Нам доверяют
Каким бы бизнесом вы не занимались, вам не обойтись без рекламы, а именно без рекламной и деловой полиграфической продукции. Сегодня вам нужно напечатать визитки, листовки или флаеры для массового информирования о вашей продукции или для представления вашей компании клиентам и партнерам, а завтра вам нужно изготовить брошюры, каталоги или дисконтные карты для яркой подачи ваших товаров и услуг. Типография ОФСЕТ МОСКВА печатает и изготовит все виды полиграфической продукции любой сложности и оперативно. В нашей типографии мы используем:
- Офсетную печать
- Цифровую печать
- Высокую печать
- Широкоформатную и интерьерную печать
- УФ-печать
- Печать шелкографией (шелкотрафарет)
- Флексопечать
- Тампопечать
- Послепечатные автоматизированные и ручные работы
Это всё то, что помогает нам в создании качественной печатной продукции для вашего бизнеса.
Оперативная полиграфия в Москве
Преимуществами работы с типографией ОФСЕТ МОСКВА является то, что мы изготавливаем высококачественную полиграфическую продукцию в сжатые сроки, не допуская никаких ошибок и брака. Оперативная полиграфия, широкий ассортимент форматов и материалов дает право выбора клиенту, дабы максимально реализовать его идеи в виде полиграфического изделия. Огромный опыт работы наших специалистов гарантирует высокое качество печатной продукции и низкие цены.
Работать с нами всегда удобно и выгодно, у нас клиент всегда прав, а главное то, что в типографии ОФСЕТ МОСКВА не делят заказчиков на больших и маленьких, нам дорог каждый заказчик и поэтому наши специалисты находят индивидуальный подход к каждому клиенту, они бесплатно проконсультируют вас по интересующему вопросу.
Срочная печать полиграфии
Наши цены на изготовление оперативной полиграфии порадуют всех и каждого, более выгодного сочетания цены и качества сложно найти в Москве. К и без того низким ценам, мы предлагаем нашим партнерам и постоянным клиентам скидки на офсетную печать полиграфии круглый год, а также периодические акции, с уникальными ценами на определенные товары, звоните прямо сейчас и узнайте об этом первыми.
Наши преимущества:
- Сдаём готовые тиражи, пока другие типографии только рассчитывают ваш запрос
- Высокое качество печатной продукции
- Низкие цены на все услуги оперативной типографии
- Бесплатная профессиональная консультация
- Бесплатная доставка по Москве
- Оформление заказа по телефону
Типография ОФСЕТ МОСКВА предлагает вам разработку индивидуального дизайна для печатной продукции, учитывая все ваши пожелания и требования. Наши специалисты подготовят ваши макеты к печати, если вы впервые заказываете изготовление полиграфической продукции и не знаете всех нюансов и особенностей. Наши талантливые дизайнеры и верстальщики сделают всё возможное и невозможное, дабы удовлетворить даже самых капризных заказчиков.
Наша цель — установить с каждым заказчиком взаимовыгодные долгосрочные отношения, основанные на доверии. Поэтому мы станем вашим партнером по бизнесу, предоставляя вам качественные полиграфические услуги, чтобы вы всегда оставались довольны нашей работой и рекомендовали типографию ОФСЕТ МОСКВА всем своим друзьям и знакомым.
Качественная реклама в современном мире решает все! Полиграфическая продукция — это один из самых эффективных методов рекламного воздействия на потребителя. Звоните нам и заказывайте необходимый вид полиграфической продукции, пока это не сделали ваши конкуренты!
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